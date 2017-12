A 27ª edição da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente começa hoje (19) e vai até o próximo domingo (25). Realizado na praia do Gonzaguinha sempre às 20h30, o espetáculo dramatiza a chegada do navegador português Martim Afonso de Sousa em 22 de janeiro de 1532 e a fundação da primeira cidade do País. Na arena de 20 mil m2, 1200 atores interpretam portugueses, tribos indígenas e piratas. Entre os famosos, trabalham no espetáculo o ator Carmo Dalla Vecchia, o Zé Bob da novela "A Favorita" como Martim Afonso de Souza, Claudia Ohana (Ana Pimentel), Nuno Leal Maia (padre Gonçalo Monteiro), Scheila Carvalho (Índia Bartira), Cláudio Heinrich (João Ramalho), Bárbara Borges (Salamandra) e Antônio Abujamra (narrador). Pelo segundo ano consecutivo, o diretor geral da Encenação é Tanah Corrêa. Em 1998, Corrêa foi o primeiro a fazer a Encenação à noite (até 1997 era diurna) e também o pioneiro em convidar atores renomados para os papéis principais. Apontado pelo Guinness - Livro dos Recordes como o maior espetáculo em areia de praia do mundo, o evento realizado pela Prefeitura de São Vicente através da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc) tem sua arena cercada por arquibancadas e 35 camarotes que comportam 10 mil pessoas. Outros números também impressionam: três mil peças de figurino, 300 objetos cenográficos, 280 toneladas de ferro nas arquibancadas, 1500 m2 de camarins e mais de 2.500 pessoas envolvidas na produção e bastidores. Serviço: Encenação da Fundação da Vila de São Vicente De 19 e 25 de janeiro, às 20h30 Local: Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Duração: 75 minutos Lotação: 10 mil lugares Preço: R$ 5 (arquibancada lateral), R$ 7 (setor central) e R$ 60 (camarote). À venda na Praça Tom Jobim (Praia do Gonzaguinha), das 9 às 17 horas, nos estandes do Shopping Brisamar (Rua Frei Gaspar, nº 365 - Centro) e no Shopping Parque Balneário em Santos (Av. Ana Costa, nº 549 - Gonzaga).