EMTU torna obrigatórios cartão BOM e Bilhete Único no Terminal Sacomã

A partir deste domingo, dia 2, os usuários das linhas de ônibus metropolitanas terão que utilizar obrigatoriamente o Cartão BOM (Bilhete do Ônibus Metropolitano) e o Bilhete Único na integração com as linhas municipais da capital paulista no Terminal Sacomã, na zona sul.

O cartão poder ser obtido pelos usuários na hora até o próximo dia 7, no próprio terminal, em local reservado ao lado da escada rolante da plataforma intermunicipal que, segundo a a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), funcionará todos os dias, inclusive durante o feriado, das 6h às 22h. Após esta data, o cartão somente poderá ser retirado por meio de um formulário de cadastramento, distribuído no quiosque instalado no terminal ou no site www.cartaobom.com.br.

Funcionamento do Cartão BOM*

- Sentido ABC – São Paulo

Ao embarcar na linha metropolitana com destino ao Terminal Sacomã, o usuário utiliza o cartão para o pagamento da tarifa. No Terminal Sacomã, antes de embarcar no ônibus municipal, deve inserir simultaneamente os cartões BOM e BU em cada um dos validadores duplos instalados no mezanino para garantir o desconto na integração. Neste sentido o usuário só paga a tarifa no ônibus metropolitano.

- Sentido São Paulo – ABC

Ao embarcar na linha municipal em qualquer ponto da cidade de São Paulo com destino ao Terminal Sacomã, o usuário utiliza o BU para o pagamento da tarifa. Antes de embarcar na linha metropolitana, ele deve inserir os dois cartões nos validadores duplos, simultaneamente, para garantir o desconto na integração. Ao embarcar na linha metropolitana será debitado do BOM somente a diferença de tarifa entre os dois sistemas.

- Acesso à Linha 2 Verde do Metrô

Não há integração tarifária das linhas metropolitanas com a Linha 2 Verde do Metrô. Assim não é preciso passar pelo validador duplo no mezanino para utilizar o sistema sobre trilhos. Ao desembarcar da linha metropolitana, onde já foi cobrada a tarifa deste serviço, o usuário utiliza o BU ou o bilhete Edmonson para acessar o Metrô e paga a tarifa deste sistema.

O mesmo ocorre na volta. O usuário paga a tarifa com BU ou Bilhete Edmonson em qualquer estação do sistema sobre trilhos em direção ao Sacomã. Ao embarcar na linha metropolitana, paga a tarifa integral com o BOM, sem desconto, no ônibus intermunicipal.

* Informações da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)