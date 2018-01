EMTU também terá ônibus de madrugada

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

O objetivo do governo do Estado é beneficiar principalmente os frequentadores de bares de Pinheiros e da Vila Madalena, na zona oeste. As linhas sairão de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Osasco, Carapicuíba e Cotia. O serviço já começa a valer na noite de hoje.

A partir da semana que vem, mais dez linhas (que passam por Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá e pelo ABC) terão horário ampliado até a 1h, para atender os últimos passageiros do Metrô, que funciona até pouco depois da meia-noite.

Alckmin disse que quando os "corujões" municipais estiverem funcionando, provavelmente a partir de janeiro, os sistemas se complementarão.