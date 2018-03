Empresas liberam funcionários mais cedo na Berrini

No WTC Nações Unidas, a orientação era para que os funcionários tentassem deixar o prédio até as 15 horas. "Todos desceram ao mesmo tempo e fiquei meia hora no carro tentando sair, mas tive de desistir. Acabei indo embora de moto com meu cunhado", afirma a jornalista Luciana Monteiro, que trabalha no centro comercial. Com os funcionários presos no engarrafamento, a empresa de Luciana teve de cancelar um evento marcado para as 19h no Itaim. / BRUNO DEIRO