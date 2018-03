Empresas levaram mais de 1 multa por hora em 2010 Em média, o Consórcio Leste 4 levou 28 multas por dia da São Paulo Transporte (SPTrans), somente no ano passado. O balanço da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) aponta 10.189 autuações. A SMT informou ainda que acompanha de perto as reclamações de usuários em relação aos serviços prestados pelo Consórcio Leste 4 e ressaltou que a SPTrans reforçou a fiscalização, o que resultou no aumento das autuações.