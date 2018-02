Empresas investem em rastreadores e cronômetro Ao desembarcar, você recebe mensagem no celular com o status da bagagem: em que cidade está, se continua no bagageiro do avião, está a caminho ou atrasada. O sistema, desenvolvido pelas empresas de tecnologia Amadeus e Sita, está sendo finalizado e, segundo as companhias, será instalado neste semestre em 54 aeroportos no mundo - ainda não definidos.