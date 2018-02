Empresas aéreas deverão ter balcão de reclamação

As companhias aéreas vão ser obrigadas a montar um balcão de reclamações para receber queixas de passageiros nos aeroportos do País. A determinação é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que quer dividir com as empresas a responsabilidade de atender usuários insatisfeitos com problemas relacionados a voos. A medida, publicada na Resolução 196, entra em vigor em 60 dias.

Presencial. A nova resolução manda que as empresas montem um guichê de atendimento à parte, em áreas distintas dos balcões de check-in e das lojas, com pessoal treinado para ouvir os problemas e resolvê-los. O objetivo da Anac é que cada companhia tenha um "canal de atendimento presencial", duas horas antes de cada decolagem e duas horas após cada pouso.

A regra, porém, vale apenas para aeroportos onde determinada empresa movimente mais de 500 mil passageiros por ano - é o caso de Gol e TAM em terminais como Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos Dumont e Brasília. Empresas estrangeiras que operem regularmente no Brasil também precisam adequar-se.