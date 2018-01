Empresários não falam, mas anteriormente negaram acusação O Estado telefonou ontem para Vilson do Nascimento, sócio da Verdurama, mas ele não atendeu. A reportagem deixou recado na caixa postal do celular dele, mas não teve retorno até as 20 horas. A reportagem também procurou a SP Alimentação e a Gourmaitre, mas não conseguiu localizar representantes. As empresas sempre negaram fraudes, pagamentos de propina e irregularidades nos contratos. A SP Alimentação nega que a Verdurama e a Gourmaitre sejam empresas coligadas.