Empresário tenta ajudar filha em briga de trânsito e acaba morto em Mauá

SÃO PAULO - O empresário Custódio Gomes Chaves, de 52 anos, dono dos supermercados Chaves, em Mauá, Região Metropolitana de São Paulo, foi assassinado durante um acidente de trânsito seguido de tentativa de roubo na noite de terça-feira, 22, por volta das 19 horas.

Sua filha, de 27 anos, dirigia um GM Celta quando se envolveu numa colisão com um VW Voyage, na Avenida Barão de Mauá, altura do número 4147, no Jardim Itapeva. Diante do impasse com os ocupantes do Voyage - que tinha duas placas com números diferentes - a filha telefonou para pedir ajuda ao pai, que se deslocou até o local, segundo a Polícia Militar (PM).

Os ocupantes do Voyage, porém, ao perceberem o alto poder aquisitivo de Custódio, tentaram roubá-lo. O empresário teria reagido e foi baleado na região da axila, segundo a PM. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Nardini, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem, de 57 anos, que estava no carro da jovem também foi baleado, mas não corre risco de morte. Os ladrões abandonaram o Voyage no local e roubaram um segundo Celta para fugir. O crime foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá e até a manhã desta quarta-feira, 23, ninguém havia sido preso.