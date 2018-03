Empresário recorre da decretação de prisão

A defesa do empresário Eloízo Gomes Afonso Durães entrou na Justiça com um pedido de liberdade para o dono da maior empresa de merenda do País, a SP Alimentação. Investigado por causa da máfia da merenda, acusada de fraudes milionárias em licitações e contra o fisco, Durães teve a prisão decretada sob a acusação de subornar dois vereadores de Limeira (SP) para impedir a abertura da CPI sobre o contrato de R$ 56 milhões de sua empresa com a prefeitura da cidade. "A prisão é arbitrária", diz a advogada Elizabeth Queijo.