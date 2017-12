Empresário muda hábito com informação O empresário Fernando Luiz Braga dos Santos, de 33 anos, que tem hipertensão, conseguiu reduzir em cerca de 90% o sal da alimentação. E o apoio veio de casa: ele é casado com Fernanda Braga dos Santos, de 29 anos, uma nutricionista que mudou seus hábitos alimentares. "Antes achava que um produto que estava na prateleira do mercado era bom, porque já tinha passado pela avaliação dos órgãos reguladores. Ela me ensinou a fazer as escolhas certas."