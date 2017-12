Empresário morre em acidente com 2 lanchas O empresário Felipe Galvão, de 58 anos, morreu na tarde de ontem em um acidente entre duas lanchas na praia de Tabatinga, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, segundo informações do portal de notícias G1. De acordo com a Capitania dos Portos, o acidente ocorreu a 1,8 quilômetro da faixa de areia da praia, perto de 12h. Uma embarcação de 11,3 metros bateu de frente contra a lancha da vítima. Galvão estava com a mulher e três filhos, que não se feriram.