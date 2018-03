Empresário filma roubo e ajuda a prender bando Após ter a casa assaltada três vezes em menos de 3 meses pela mesma quadrilha, um empresário de 53 anos instalou câmeras. As imagens do último roubo, em dezembro, ajudaram a identificar o líder do bando que aterrorizava a zona norte. O grupo é suspeito de 22 assaltos, dois com morte. Entre os crimes estariam o roubo à joalheria do Carrefour Limão. A polícia prendeu quatro ladrões, entre os quais uma jovem de 17 anos.