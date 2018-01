Empresário é solto de cativeiro após 16 dias em Guarulhos

Um empresário de 56 anos, dono de uma madeireira, foi libertado por policiais militares no final da tarde desta sexta-feira de um cativeiro montado na casa nº 383 da Rua Porto Alegre, no Parque Jandaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima e encontraram a vítima num quarto escuro e acorrentada, sobre uma cama. Michel Silva Pinheiros, de 18 anos, que supostamente apenas tomava conta da vítima, foi detido e encaminhado ao 04º Distrito Policial de Guarulhos. No cativeiro, um dos três pelos quais o empresário teria passado, a PM apreendeu uma grande quantidade de cocaína e maconha, distribuída em 18 tabletes. A vítima e o irmão dela, de 59 anos, foram dominados por três assaltantes na manhã do último dia 3 dentro da madeireira no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Após recolherem dinheiro do caixa, levaram os dois irmãos em um carro. O mais velho foi liberado minutos depois e ficou com a incumbência de conseguir R$ 1 milhão para o resgate.