Empresário é preso por assalto em casa na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um relações públicas, Giulliano Schincariol Bordieri de Carvalho, de 34 anos, foi preso em Assis, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 24, suspeito de ser o mentor da invasão de uma casa no Morumbi, na zona sul da Capital, em 19 de fevereiro.

Segundo a polícia, o empresário, que circula em grupos importantes de negócios entre cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba e Itu, trabalha com informações privilegiadas e as usa para ganhar dinheiro intermediando negócios.

Ele teria aproveitado a estada na casa de um industrial, de 35 anos, para mapear a localização dos objetos de valores, além de se apropriar do controle remoto do portão. As informações foram passadas para uma quadrilha especializada em roubos.

Os bandidos entraram pelo portão da frente e foram direto aos locais onde estavam joias e dinheiro, segundo a polícia. Os funcionários da casa foram ouvidos e as investigações focaram no empresário. Ligações telefônicas apontavam contato entre ele e possíveis autores. Até mesmo o uso de dois notebooks, roubados da residência, foram monitorados e estavam com o suspeito.

A prisão aconteceu em Assis, onde estava parte dos objetos levados durante o ataque. A equipe também apreendeu material em Sorocaba. A polícia tenta agora identificar os, pelo menos, quatro participantes da invasão.