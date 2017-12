Empresário é morto por ladrões ao deixar academia na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um empresário foi morto em um assalto na noite dessa terça-feira, 30, em frente à academia da qual era proprietário, na Brasilândia, na zona norte da capital. Fernando Guerreiro Abdalla, de 29 anos, preparava-se para ir embora quando foi abordado por dois homens em uma moto.

Naquele momento, ele estava se preparando para pegar sua motocicleta, estacionada diante do estabelecimento, a academia Alto Astral, que fica na Estrada do Sabão. Os criminosos, que estavam de capacete, atiraram mesmo sem que ele tivesse oferecido qualquer resistência, segundo uma testemunha. A moto Yamaha XTZ 250 azul do empresário foi levada pelos bandidos, que fugiram.

A vítima foi levada para o Hospital da Vila Penteado, mas não resistiu. Abdalla deixa mulher e dois filhos pequenos.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Nenhum suspeito havia sido preso até a manhã desta quarta-feira, 1.