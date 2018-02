Empresário é morto por bandidos ao lado da esposa na zona sul de SP

SÃO PAULO - Acompanhado da esposa, o empresário Wellington Fernando Lana, de 31 anos, foi morto, com um tiro na testa, por volta das 21 horas de terça-feira, 12, ao deixar o local de trabalho, na altura do nº 8.845 da Estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista.

O casal fechou a empresa e, ao entrar numa picape Montana prata, foi abordado por dois assaltantes, um de cada lado do carro. Segundo relato feito pela mulher à polícia, os criminosos ordenaram ao casal que descesse da picape, mas o assaltante que estava ao lado do empresário atirou antes mesmo da vítima conseguir deixar a picape.

Mesmo encaminhado para o pronto-socorro central de Itapecerica da Serra, Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu. A dupla fugiu com o carro das vítimas. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, pelo delegado Antonio Carlos Renno Miranda, e será investigado pelo DHPP.