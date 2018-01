Empresário é morto por assaltantes na zona norte

O empresário Waldomiro Martinelli, de 31 anos, foi morto a tiros no final da noite desta segunda-feira, 22, ao reagir a um assalto em frente a um edifício da Avenida Zumkeller, no Mandaqui, zona norte de São Paulo.

A vítima, que estava em um Audi A3 preto e havia acabado de deixar uma pessoa no prédio, foi abordada por dois homens armados. Ao entrar em luta corporal com um deles, ele foi baleado e morreu no pronto-socorro do Mandaqui. A dupla fugiu levando o veículo de Martinelli, mas deixou um revólver calibre 38 no local.

O carro foi encontrado no início da madrugada desta terça-feira, 23, na Rua Corcovado, na Lapa de Baixo, na zona oeste da cidade, e deverá passar por uma perícia.