Empresário é morto a tiros em casa após assalto em Ubatuba

UBATUBA - Um empresário do setor hoteleiro de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 6, após quatro ou cinco homens armados invadirem sua residência, localizada na Praia de Camburi, no extremo norte da cidade, já na divisa com Paraty, no Rio de Janeiro. Seu filho, de 20 anos, também foi baleado.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos abordaram a vítima e sua esposa por volta da 1h da madrugada e, sob ameaças, exigiram dinheiro. O empresário, de 74 anos, teria entregue R$ 7 mil.

Mesmo após atender às exigências dos criminosos, os bandidos teriam exigido mais dinheiro. Diante da recusa, um deles disparou dois tiros contra o empresário - um no abdome e outro no peito -, que morreu no local.

Ao ouvir os tiros, seu filho, que dormia na hora do crime, correu até a sala para saber o que havia acontecido, e também foi baleado no braço. Ele não corre risco de morrer.

Segundo a PM, os bandidos, que seriam traficantes do bairro Ipiranguinha, fugiram em motos e em dois carros. Ninguém foi preso.

Na madrugada da última sexta-feira, 3, quatro homens assaltaram um grupo de turistas de Minas Gerais que chegava de viagem para o feriado de Páscoa em Ubatuba. Os turistas foram rendidos por volta das 3h30 em uma casa de veraneio, na Praia Grande, região central da cidade.