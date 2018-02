Empresário é executado em São Bernardo

A polícia trabalha com a hipótese de execução no caso da morte do empresário Reinaldo Gerônimo Marques, de 61 anos, assassinado no fim da tarde de anteontem no bairro Jardim Nazaré, em São Bernardo do Campo.

Segundo o delegado do 3.º Distrito Policial da cidade, Kazuyoshi Kawamoto, familiares relataram que Marques teve desentendimentos com alguns funcionários de sua empresa, que acabaram demitidos. "Entretanto, a irmã da vítima disse que não houve nenhuma ameaça de morte até o dia do crime", explicou.

A cunhada de Marques relatou à polícia que pessoas suspeitas estiveram rondando a empresa nos últimos dias e que chegou a fotografá-las. As fotos serão entregues ao delegado.

Marques foi surpreendido por dois homens de terno em uma moto na Estrada Samuel Aizemberg, a poucos metros de sua empresa, por volta das 17h50. Um dos homens desceu da moto e atirou dez vezes contra Marques - ele foi atingido por nove tiros. O empresário tentou escapar, mas perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois suspeitos conseguiram fugir e não levaram nenhum dos pertences do empresário. Marques era casado e morava em Santo Amaro, na capital.