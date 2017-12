Empresário é enforcado em Pinheiros

O dono de uma imobiliária foi morto enforcado com fita de náilon ontem à tarde, por volta das 15 horas, durante suposta tentativa de assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Dois homens armados invadiram o escritório de Carlos Ayrton Geraldo, de 61 anos, na Rua Artur de Azevedo, renderam os funcionários e mataram o empresário sem levar dinheiro - eles só roubaram os celulares de duas funcionárias.

De acordo com a Polícia Militar, os dois assaltantes renderam uma funcionária que entrava na imobiliária. Dentro do escritório, um deles sacou a arma e ordenou que ela não gritasse. Em seguida, renderam outra funcionária e trancaram as duas, com as mãos amarradas e imobilizadas, dentro de uma das salas do andar térreo do imóvel. Eles perguntaram onde estaria o cofre, mas, segundo elas, não há cofre no local.

Depois de alguns minutos, uma das funcionárias conseguiu se soltar e encontrou o dono da imobiliária já caído no chão, em uma sala do andar de cima, com uma fita de náilon enrolada no pescoço e o rosto inchado. A PM foi acionada pelas funcionárias. Ao chegar ao local, os policiais tentaram reanimar a vítima, mas Geraldo já estava morto. Ele era casado e tinha dois filhos.

Não houve registro de roubo de dinheiro no local. A Polícia Civil ainda não tem pistas dos suspeitos e descarta a hipótese de que o crime tenha sido por vingança. Em depoimento à polícia, familiares do empresário disseram que ele não tinha desavenças pessoais ou temperamento explosivo. As duas funcionárias que estavam no momento do assalto não quiseram falar com a imprensa.

Chamou a atenção da polícia o fato de que não havia nada remexido no escritório, nem objetos espalhados pelo chão. Os assaltantes só levaram os celulares das funcionárias, mas não roubaram o aparelho do dono que estava em cima da mesa.

Comerciantes e moradores da região ficaram assustados com o crime, mas negaram uma onda de assaltos na vizinhança. Por volta das 22h, o corpo já havia sido encaminhado para o IML. A cidade registrou 77 casos de latrocínio no primeiro semestre deste ano - 37,5% a mais do que no mesmo período de 2012 (56).