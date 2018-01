Empresário é baleado e morre após sacar R$ 27 mil em banco na Vila Mariana

SÃO PAULO - O empresário da banda de pagode Atitude 4, João Cachenco Junior, de 45 anos, morreu baleado na tarde desta segunda-feira, 2, em frente a uma agência bancária na Rua Domingos de Morais, no bairro Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, quando entrava no carro, um Gol vermelho.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens que estavam em uma moto dispararam seis vezes contra o empresário, que foi atingido duas vezes. Os assaltantes levaram R$ 27 mil, que Cachenco, segundo testemunhas, teria sacado do banco. O dinheiro seria usado para pagar emissoras de rádio que prestavam serviço de divulgação para a banda.

Ele chegou a ser socorrido no Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. A dupla fugiu. O Instituto de Criminalística vai periciar o carro do empresário, a rua onde aconteceu o crime e as balas. O caso foi registrado no 36º DP.