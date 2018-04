Empresário é assassinado com três tiros dentro de bar na zona leste

SÃO PAULO - Um empresário de 42 anos foi executado com três tiros na cabeça dentro de um bar em Cangaíba, zona leste da capital, por volta das 22h30 de terça-feira, 1. Ele era proprietário de uma casa noturna em frente ao local do crime e conversava com dois amigos quando um homem encapuzado invadiu o estabelecimento e disparou em sua direção. Nada foi roubado do bar, na Avenida Cangaíba, altura do número 1.100, e o assassino conseguiu fugir.

João Ribeiro da Silva chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro Tatuapé, mas morreu em seguida. As testemunhas ouvidas pelo delegado Leonardo Pozzi Loverso, do 10º Distrito Policial, na Penha, não souberam informar em qual veículo o criminoso fugiu e não mencionaram desavenças ou possíveis inimigos da vítima.