Empresário diz que quer 'devolver um pouco para a cidade' que lhe deu tanto

O empresário é fundador da Poit Energia, que lidera o mercado no Brasil e foi comprada recentemente pela líder mundial no segmento, Aggreko. Ele afirma que a motivação para assumir o posto é "devolver um pouco para a cidade" que lhe deu tanto.

A experiência do outro lado do balcão é a aposta dele para trazer investidores para São Paulo. "Eu senti muito na pele as dificuldades que o empreendedor tem ao chegar a um país novo, a uma cidade nova, encontrar desde um lugar para os primeiros contatos até como recrutar gente, qual a melhor região da cidade, como agilizar certas coisas."

A equipe da empresa será mesclada entre os funcionários da São Paulo Participações (SPP), mais gente vinda da iniciativa privada. A empresa pública tem como objetivo caçar grandes empresas do mundo. Para isso, a SP Negócios terá estandes em feiras em outros continentes.

Rio. Atualmente, a única cidade brasileira que tem uma empresa parecida é o Rio, com a Rio Negócios. O governo estadual de São Paulo também tem a sua, a São Paulo Investe.