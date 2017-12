Empresário desaparecido telefona da Paraíba

SÃO PAULO - Quatro dias após desaparecer misteriosamente no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, o empresário Sérgio Dias Zignatti, de 55 anos, reapareceu em João Pessoa, na Paraíba, na manhã desta sexta-feira, dia 25. Ele tinha desaparecido na tarde da última segunda-feira, dia 21, após estacionar o carro no aeroporto e ir para a Avenida Washington Luiz comprar remédio para dor de cabeça. Ele carregava uma bolsa com R$ 4 mil em dinheiro e iria embarcar às 20h para Brasília (DF).

Segundo policiais da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur), Zignatti telefonou para um funcionário pela manhã dizendo que estava na Paraíba. O empresário não soube explicar como tinha chegado na capital paraibana e afirmou também que não estava mais com a bolsa. O empresário não embarcou em nenhum voo de São Paulo para João Pessoa no dia em que desapareceu.

Zignatti foi filmado pela última vez às 17h20, dentro do aeroporto, em uma escada rolante que dá acesso ao lado externo de Congonhas. No entanto, às 19h07, ele ligou para um funcionário dizendo que estava na fila do check-in. A polícia chegou a pedir a quebra do sigilo telefônico e bancário do desaparecido.