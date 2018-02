Empresário baleado em vicinal é enterrado O empresário Rogério Sabino, de 43 anos, foi enterrado ontem em São José do Rio Preto (SP), após ficar 14 dias internado. Ele e o irmão, José Antônio Sabino, de 42 anos, também empresário, foram encontrados baleados no dia 17 de dezembro, às margens da Rodovia Chassi Saad, vicinal que liga as cidades de Elisiário e Ibirá. A Polícia Civil ainda não identificou os autores do duplo homicídio.