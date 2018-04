Empresário acusado de roubar 4 carros, atirar e causar acidentes se entrega

SÃO PAULO - O administrador de empresas Michel Goldfarb Costa, de 35 anos, suspeito de atirar em várias pessoas na zona sul de São Paulo, na segunda-feira, se entregou na noite desta quarta-feira, 11. Ele se apresentou no 26º Distrito Policial, no Sacomã, acompanhado de seu advogado, por volta das 20 horas.

Ele atirou em duas pessoas para roubar quatro carros e tentar levar outros dois, além de se envolver em quatro acidentes de trânsito. A polícia suspeita que o ele teve um surto psicótico.

Primeiro, ele abordou um taxista e atirou duas vezes no carro, na Avenida dos Bandeirantes, no Campo Belo. Depois, ele entrou no carro e seguiu para a Avenida Presidente Tancredo Neves, no Sacomã, onde bateu em um Brava. O suspeito também atingiu um Idea. Em seguida, ele desceu do Meriva ele atirou em um eletricista de 50, que estava com a mãe em um EcoSport na Rua Nossa Senhora das Mercês.

O atirador entrou no EcoSport, mas não conseguiu dar partida no carro e correu em direção a um Logan atrás do EcoSport até um semáforo na Avenida Presidente Tancredo Neves. Ele atirou contra o motorista do Logan, atingindo-o de raspão no braço esquerdo. O suspeito cruzou a avenida e roubou o Polo de uma professora de 48. Ele entrou no carro e acabou batendo em um ônibus, perto da esquina com a Rua Vergueiro.

Para fugir, o suspeito roubou um Ka e o abandonou na Avenida do Estado, após bater em outro veículo. O suspeito ainda teria roubado um Celta, depois deixado próximo à Ponte da Casa Verde, na zona norte, após se envolver em outro acidente.