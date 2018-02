Empresário acha em Lisboa acusado de estuprar filha

Oliveira foi apontado como suspeito na época, mas a jovem não conseguiu fazer o reconhecimento, embora houvesse evidências contra ele. O empresário descobriu que Oliveira tinha fugido para Portugal, mas deixara um filho no Brasil. Exame de DNA da criança e do material colhido da jovem concluiu que o pai do menino era o estuprador.

J.C.M. diz que a maior dificuldade não foi levantar as provas, mas superar os traumas que o abuso causou na família. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO