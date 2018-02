Empresária é executada na Washington Luís A empresária Teresa Fontaine, de 47 anos, filha de um dos fundadores da rede de lanchonetes Casa do Alemão, morreu no domingo, baleada por um assaltante na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O enterro foi ontem em Petrópolis. Teresa seguia para o Rio com o marido, Francisco Santana, e o filho de 8 anos quando o carro da família foi interceptado por dois veículos. Santana tentou desviar, mas o ocupante de um dos carros atirou e atingiu Teresa no pulmão. Os ladrões fugiram.