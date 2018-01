Empresa retira guindaste que caiu na estação do Metrô em SP

SÃO PAULO - O Consórcio Via Amarela retirou por volta das 15h10 desta quarta-feira, 7, o guindaste que tombou no canteiro da futura estação São Paulo-Morumbi, na Linha 4-Amarela do Metrô, na zona oeste de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o consórcio, técnicos da empresa responsável pelo guindaste trabalharam para colocar o equipamento na posição normal. O incidente não provocou feridos e também não interrompeu o andamento da obra.

O guindaste com cerca de 30 metros de altura tombou na tarde de terça-feira, 6, por volta das 16 horas, e atingiu a calçada da Avenida Francisco Morato, na altura do nº 2.600, zona oeste da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que por volta das 16 horas de hoje, a faixa da direita da avenida continuava bloqueada, no sentido centro. A interdição não causava lentidão no local.

O equipamento içava materiais do fundo de um dos poços da estação quando o incidente aconteceu. No momento em que o guindaste cedeu ele levantou um caminhão.