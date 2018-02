Empresa quer fim de isenção de carro de fora A Controlar entrou na Justiça para obrigar carros de outras cidades, transferidos para São Paulo neste ano, a passar pela inspeção veicular. Hoje eles estão isentos de fazer o teste no mesmo ano. A empresa entrou com mandado de segurança na 12.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo no fim do mês passado.