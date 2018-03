Empresa pode fazer laudo, diz Justiça Uma empresa de São José do Rio Preto, no interior paulista, obteve na Justiça decisão que obriga o Detran a aceitar os laudos feitos por ela para a transferência de veículos. A decisão é um revés para o Detran que, em dezembro, determinara o monopólio na produção do documento. O laudo é necessário para comprovar a legalidade do veículo, como número do chassi.