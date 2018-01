Empresa oferece braço mecânico A forma como David Santos de Sousa perdeu seu braço trouxe ao operador de rapel muitos simpatizantes. Segundo Cícero Flávio Souza, cunhado de David, uma empresa que lida com membros mecânicos entrou em contato com a família oferecendo uma prótese ao operador de rapel, mas ainda não conseguiu conversar com a mãe, Antônia. Ela passou mal na tarde de ontem, após visitar o filho no hospital. Sua pressão está alterada por cansaço e estresse emocional, segundo a família.