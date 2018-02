Empresa não viu necessidade de escorar parede

Segundo ele, os engenheiros e arquitetos que acompanham a obra consideraram que a estrutura, naquele momento, estava segura. Araujo afirmou que os técnicos da prefeitura autorizaram as obras, inclusive a movimentação de terra no interior do conjunto, e acompanhavam os serviços. A prefeitura, porém, informou que a responsabilidade pelas obras é da empresa.

O sargento da Polícia Militar Carlos Silva Filho, que trabalhava no resgate, encontrou a própria sobrinha entre as vítimas. Samantha Bianca da Conceição, de 24 anos, tinha passado no vestibular e iniciaria o curso de Administração de Empresas. / J.M.T.