Empresa faz proposta para mudar Ceagesp

SÃO PAULO - A Prefeitura recebeu uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) - proposta feita por empresa que pretende viabilizar uma Parceria Público-Privada (PPP) - para fazer a transferência da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) do local onde está atualmente, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade, para Perus, na zona norte.

A proposta é que a empresa privada arque com todos os custos da transferência da Ceagesp para o outro terreno. Em troca, ela poderá operar no novo entreposto por um período a ser definido. Para tornar possível o projeto, Prefeitura e empresa precisam da concordância do governo federal. A Ceagesp é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Abastecimento.

O prefeito Fernando Haddad (PT) não divulgou o nome da empresa autora da proposta. Ele disse que uma reunião está marcada para o dia 11, na Prefeitura, para que o projeto seja detalhado. Por lei, em caso de apresentação de MIPs, o poder público tem de dar prazo para que outras empresas também apresentem proposta do tipo. O tema ainda terá de ser alvo de audiências públicas.