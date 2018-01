Empresa dos EUA assina projeto de novo shopping Depois do Shopping Vila Olímpia, inaugurado no fim do ano passado, o Shopping JK surge como mais uma proposta para ampliar a infraestrutura do bairro. Até então, nos fins de semana, a parte baixa da Vila Olímpia, onde se concentram as grandes torres de escritórios, ficava praticamente deserta. Os restaurantes e as lojas de rua fechavam até mesmo aos sábados.