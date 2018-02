Empresa diz que investiu R$ 3,2 bi nos últimos 20 anos A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) investiu R$ 3,2 bilhões no Projeto Tietê - plano iniciado em 1992 que pretende universalizar a coleta e o tratamento de esgoto na Grande São Paulo até 2020 - e investirá ainda mais R$ 3,6 bilhões até 2015. A empresa disse, por meio de nota, que ainda não foi citada e, quando o for, "prestará todas as informações ao Poder Judiciário, da mesma forma que colabora com o Ministério Público".