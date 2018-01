Empresa descumpre Lei Cidade Limpa e vai ter que pagar R$ 2,3 milhões

SÃO PAULO - Uma produtora de eventos localizada na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, recebeu na quarta-feira, 12, a maior multa já aplicada por descumprimento à Lei Cidade Limpa, de R$ 2,3 milhões.

Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura Santana/Tucuruvi, que aplicou a multa, a empresa DM Eventos Ltda espalhou cartazes em postes nas imediações da estação Tucuruvi do Metrô, na zona norte, com propaganda de um evento que será realizado no município de Guarulhos.

Para cada cartaz afixado irregularmente nos postes, a Subprefeitura aplicou uma multa de R$ 10 mil. Ao todo foram identificadas 237 propagandas coladas irregularmente na via pública, resultando em multas que totalizam R$ 2,37 milhões.