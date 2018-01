Empresa de segurança tem 510 armas furtadas Ladrões invadiram no domingo uma empresa de segurança no Cambuci, região central de São Paulo, e furtaram 510 armas. Em depoimento ontem à polícia, o vigia da empresa disse que no momento do roubo estava em uma consulta médica num hospital de Bragança Paulista, no interior. Além do armamento, foram roubados cerca de 4.500 projéteis calibre 38 e 12 coletes à prova de balas.