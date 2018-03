Empresa cria reserva natural Parceria do governo estadual com o Grupo Votorantim, proprietário da área, está garantindo ao Estado mais um importante maciço de Floresta Atlântica. Um grupo de 26 pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) acaba de concluir um levantamento da flora na área de 35 mil hectares, entre Tapiraí e Juquiá. Conhecida como Reserva Votorantim, a mata circunda as sete hidrelétricas que geram energia para o grupo. A reserva, com área seis vezes superior à da Floresta da Tijuca, é a maior propriedade privada do País com Mata Atlântica preservada.