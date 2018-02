Empresa consegue licença para continuar obras do Rodoanel Leste

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) emitiu licença ambiental de instalação de mais dois trechos da obra do Rodoanel Leste, feita pela iniciativa privada. Segundo comunicado da concessionária SPMar, divulgado na tarde de quarta-feira, 16, a licença permite a construção de mais 12 quilômetros de pista, 78% da obra já tem licença ambiental.

No mês passado, reportagem do Estado informou que a falta dessa documentação já ameaçava a paralisar de maquinário e pessoal. A Cetesb não informou, na época, o motivo do atraso na emissão das licenças - que está sendo feita de forma parcelada, em 10 lotes.

As obras do Rodoanel Leste começaram em agosto de 2011 e a promessa é que fiquem prontas até o primeiro trimestre do ano que vem.