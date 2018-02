Empreiteiro apontado como chefe de grupo de ataque a caixas é preso em SP

SÃO PAULO - Investigadores da 1ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações (DEIC), acreditam terem detido, nesta quinta-feira, 29, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo, um empreiteiro que, segundo eles, seria "um dos líderes de uma quadrilha especializada em arrombamento de caixas eletrônicos".

Marcelo Coelho Nardoni, de 29 anos, de acordo com os investigadores, também estaria envolvido em roubos de motos. A prisão ocorreu em uma residência na Rua Ribeiro Duarte, na qual os policiais encontraram explosivos, detonadores, cilindros de acetileno e equipamentos utilizados para cortar as máquinas de autoatendimento, além de uma pistola calibre 9mm, de uso restrito às Forças Armadas, e munições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No local também havia R$ 7.950,00. As notas estavam manchadas com uma tinta similar à do dispositivo de segurança instalado nos caixas e acionado em caso de arrombamento do cofre. Ao entrarem na casa, os policiais, que investigavam Nardoni havia cerca de 20 dias, encontraram também oito veículos: quatro motos parcialmente desmontadas, um Fiat Idea, um Mitsubishi ASX, uma moto Yamaha XT 660R e uma moto Burgman. Os policiais acreditam que estes veículos foram utilizados nos ataques aos caixas.

Segundo o delegado José Antônio do Nascimento, o empreiteiro, autuado em flagrante, ainda não tinha passagem pela polícia. "Mas pelo tipo de material apreendido e dos levantamentos sobre os crimes que participou, ele não tem nada de primário", disse o delegado.