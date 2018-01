Empregadas domésticas têm a maior alta de renda As empregadas e demais trabalhadores domésticos com carteira assinada foram a categoria de trabalhadores com maior evolução de renda de 2011 para 2012. Levando em conta apenas empregados com carteira assinada, sem contar os trabalhadores domésticos, a renda média de 2012 foi de R$ 1.403 ao mês, ganho real de 4,6% em relação a 2011. Para as domésticas, ficou em R$ 811 ao mês, 10,8% acima de 2011. Os domésticos sem carteira tiveram rendimento mensal de R$ 491 - 8,4% a mais.