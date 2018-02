Empregada de casal Matsunaga relata rotina após morte de Marcos

São Paulo, 11 - Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculado na noite deste domingo, 10, uma das empregadas do casal Matsunaga relatou como foram os dias no apartamento onde o crime ocorreu após a morte de Marcos, executivo da Yoki.

Ela estava em casa no momento em que, em 20 de maio, Elize Matsunaga voltou ao apartamento depois de matar, esquartejar e tentar se desfazer das partes do corpo do marido. A funcionária diz que não notou nada diferente quando chegou, mas que, no dia seguinte, Elize fez pedidos que considerou incomuns, como "lavar os lençóis, lavar o cobertor, tirar capa de edredom."

Apesar disso, a mulher ressaltou que não notou nada de anormal do comportamento de Elize, que continuou com as tarefas cotidianas sem alterar o comportamento.

A funcionária também disse ao Fantástico que perguntou por Marcos Matsunaga pela manhã. "Eu perguntei: 'O seu Marcos não vai tomar café?' Ela falou: 'Não, ele não dormiu em casa'." Segundo a empregada, dois dias depois, após mais perguntas, Elize afirmou que achava que o marido havia sido sequestrado.

A funcionária também disse que, antes do desaparecimento, as discussões entre Marcos e Elize Matsunaga eram constantes.

O programa da Rede Globo exibiu também um vídeo que mostra Marcos Matsunaga com outra mulher. O filme, produzido pelo detetive contratado por Elize pouco antes do assassinato, mostra o executivo em companhia de uma mulher em frente a um restaurante de São Paulo, um dia antes de ser morto e esquartejado. As imagens mostram Marcos abraçando a mulher enquanto espera o manobrista trazer o carro.

Segundo o Fantástico, no dia da gravação, Elize Matsunaga havia viajado para o Paraná, onde mora a mãe. Antes da viagem, ela contratou o detetive para seguir o marido enquanto ela estivesse fora de São Paulo.