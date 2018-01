Empreendimento tomará medidas legais e vai recorrer Em nota, o Center Norte afirmou que "está tomando as medidas legais e administrativas em relação à decisão que determina a suspensão de suas atividades". "O shopping não concorda com a medida, uma vez que tem cumprindo as exigências para resolver a questão, por meio das obras para a instalação de drenos para a exaustão do gás metano." Na mesma nota, o shopping afirmou que a Cetesb não se manifestou em relação a uma nova documentação enviada ao órgão e diz que as medições realizadas confirmaram ausência de metano. A Cetesb nega os dois fatos.