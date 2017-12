Emplacar carro vai custar 30% a mais em 2014 A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o aumento de 30% na taxa de emplacamento de veículos no Estado. Em 2014, a lacração no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) saltará dos atuais R$ 74,57 para R$ 96,99, no caso dos carros, e para R$ 80,58, no caso das motos. O reajuste entra em vigor 90 dias após a sanção pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).