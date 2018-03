Empate técnico entre carro e carruagem

Terminou empatada a disputa entre o polêmico artista plástico Eduardo Srur - a bordo de uma carruagem - e o veterano piloto Ingo Hoffmann - no comando de um BWM Mini Roadster. A corrida aconteceu às 17h15 de ontem na Marginal do Pinheiros, entre a Estação Granja Julieta, da CPTM, e a Ponte Octavio Frias de Oliveira.

Puxada por um cavalo, chamado Zidane, o veículo de Srur levou exatos 11 minutos para terminar o percurso de 2,3 km, pela ciclovia que margeia o Rio Pinheiros. Hoffmann, a bordo do carro com 184 cavalos de potência e enfrentando o trânsito da Marginal, teria completado a prova com alguns segundos a menos. Mas os organizadores do desafio decidiram pelo empate técnico e ambos, o artista e o piloto, foram laureados com uma coroa de flores.

Ao longo do dia, Srur convidou internautas a fazer suas apostas, em uma enquete realizada no Facebook. Com 59 votos a 4, a maioria acreditava que a carruagem levaria a melhor.

Polêmica. A ação de ontem faz parte de uma intervenção artística de Srur. Até o fim de outubro, uma carruagem construída pelo artista ficará pendurada na ponte estaiada, para chamar a atenção dos paulistanos para o problema da mobilidade urbana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A obra seria instalada no dia 3, mas o artista se viu envolvido em uma polêmica com os órgãos públicos municipais. O material acabou apreendido por fiscais da Subprefeitura de Pinheiros, que informou que até então não havia recebido as autorizações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) e da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana (CPPU) - toda a papelada estava em trâmite. A corrida de ontem, que seria realizada no dia 6, acabou suspensa.

Srur conseguiu as autorizações necessárias e instalou a obra apenas no dia 13, remarcando a inusitada corrida para ontem. Mas o artista não se deu por satisfeito. Ele afirma que os fiscais que fizeram a apreensão danificaram seu material.