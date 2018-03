Emissão de passaportes será suspensa no dia 24 para atualização de software da PF Os postos da Polícia Federal que emitem passaporte não vão funcionar no próximo dia 24, uma segunda-feira. O motivo é a atualização do software de emissão dos documentos. Neste dia, o serviço só estará disponível para casos emergenciais, como problemas de saúde do requerente, do cônjuge ou parente até o segundo grau, proteção do patrimônio, necessidade do trabalho, ajuda humanitária, interesse da administração pública ou situação em que adiamento da viagem acarrete grave transtorno. Segundo o órgão, com a atualização, o sistema ficará mais ágil e rápido, reduzindo os atrasos. A PF ainda não tem uma expectativa sobre quando o processo será agilizado. Para quem precisa tirar o documento, os procedimentos e documentos continuarão os mesmos.