Emissão de passaportes em São Paulo bate 4º recorde sucessivo

SÃO PAULO - A Polícia Federal na cidade de São Paulo emitiu 47.353 cadernetas de passaporte no mês de agosto de 2011, considerado o 4º recorde sucessivo na emissão desse tipo de documento. Com comparação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 26,28% em relação ao número de passaportes emitidos.

No Estado de São Paulo, durante o mês de agosto, foram expedidos 78.326 cadernetas de passaporte, um aumento de 29,6% em relação ao mês de agosto do ano passado, quando foram produzidos 60.443.

No acumulado do ano, houve crescimento da ordem de 35,3% no Estado de São Paulo, em relação a 2010, totalizando 508.962 passaportes emitidos. Em todo ano de 2010 o total emitido no Estado foi de 570.396 passaportes.

Em todo o Brasil, a PF emitiu 207.409 passaportes no mês de agosto de 2011, um aumento de 33% em relação a agosto do ano passado. Desde janeiro, foram produzidos 1,41 milhões de documentos.

Postos. A capital tem postos de emissão de passaportes na Superintendência Regional da PF em São Paulo, na Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo e nos Shoppings Eldorado, Ibirapuera, Light e Metro Tatuapé.

A Grande São Paulo conta ainda com os postos localizados no Shopping ABC, em Santo André, Alpha Shopping em Alphaville e no Shopping Internacional de Guarulhos. No interior, há postos de emissão de passaportes em todas as Delegacias da PF, na cidade de São Carlos e em shopping centers situados nas cidades de Campinas e São José do Rio Preto.