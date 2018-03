Emissão de CNHs no Detran continua fora do ar nesta sexta-feira, pelo 3º dia

(Atualizada às 12h05)

Os serviços relacionados à emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) continuam indisponíveis no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo nesta sexta-feira (26). A pane nos computadores do órgão começou na última quarta-feira e atinge todas as unidades do Estado.

"Pedimos desculpas pelos transtornos e informamos que a Prodesp, responsável pelos sistemas de tecnologia da informação do Detran, está tomando todas as providências para normalizar a situação", diz o departamento, em nota publicada em sua página na internet na manhã desta sexta.

Em média, 20 mil pessoas obtêm a carteira ou renovam o documento por dia no Estado, segundo balanço divulgado pelo departamento no ano passado.

Já os serviços relacionados à documentação de veículos continuam funcionando normalmente. O problema não atinge também pessoas cujos documentos já foram emitidos – quem marcou de pegar a CNH nos postos de atendimento pode retirar os documentos.

Mas orientação do departamento é que, antes de sair de onde está para ir aos locais de atendimento do Detran, o cidadão deve ligar para o Disque-Detran e buscar informações.

Telefones do Dique-Detran:

São Paulo e Região Metropolitana: (11) 3322-3333

Demais cidades: 0300-101-3333